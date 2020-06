La pollution des villes – Et si le CO 2 de Tridel était transformé? Un élu socialiste propose que l’usine d’incinération lausannoise soit le théâtre d’un projet pilote de captation. Une idée accueillie fraîchement. Cindy Mendicino

L’usine d’incinération des déchets Tridel. Chris Blaser

Que faire du CO 2 rejeté tous les jours par l’usine Tridel? Vincent Brayer, conseiller communal PS, propose de réfléchir à la captation de ces émissions. Et cite en exemple une entreprise en Suisse qui récupère du CO 2 pour le transformer notamment en engrais.