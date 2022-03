Coup de sonde sur La Poste – Et si le facteur ne venait plus que trois jours par semaine?

Et si le facteur ne venait plus que trois jours par semaine?

La Poste telle que nous la connaissons risque de disparaître. Ce vendredi, son directeur, Roberto Cirillo, a réagi au rapport de la Commission d’experts sur le service postal universel pour moderniser le géant jaune. Celle-ci avait édicté la semaine dernière plusieurs suggestions pour moderniser l’institution. Au programme: courrier distribué seulement trois fois par semaine, livraison des colis améliorée et arrêt de la distribution des journaux.

Roberto Cirillo a affirmé vouloir sauvegarder au maximum le service postal universel. Il se positionne donc contre l’abandon du courrier A et la livraison du courrier trois fois par semaine. Il compte toutefois réorienter l’institution vers plus de services numériques et renforcer la livraison des colis en passant à six fois par semaine.