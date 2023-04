Le foot en plein débat – Et si le jeûne du ramadan était bénéfique à la performance sportive? Alors que la France polémique sur les ruptures de jeûne en plein match, le reste de l’Europe et la Suisse prouvent qu’il est possible de briller durant le ramadan. Voici comment. Mathieu Aeschmann

Gana Gueye et Abdoulaye Doucouré (Everton) durant une rapide pause boisson autorisée par l’arbitre en Angleterre. CARL RECINE/REUTERS

Mercredi soir, Karim Benzema et Jaouen Hadjam se sont qualifiés pour une finale de Coupe. Or, seul le premier a eu l’autorisation de jouer (et marquer un triplé). Entre Madrid et Nantes, un footballeur qui respecte le jeûne du ramadan n’est donc pas envisagé comme également compétitif. Et alors que la Premier League planifie des «pauses hydratation» pour ses matches commencés juste avant ou juste après l’iftar, la Fédération française de football sort de dix jours de polémique pour les avoir interdites au niveau amateur. Comment expliquer cette différence? Comment le mois de ramadan se vit-il sur nos terrains? Et quelles sont les recettes nutritionnelles des joueurs pour maintenir leur niveau de performance malgré une digestion décalée?