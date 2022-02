Volleyball – Et si le LUC avait plutôt intérêt à éviter Chênois en play-off?

Et si le LUC avait plutôt intérêt à éviter Chênois en play-off?

Dejan Radic trop haut pour le bloc du LUC et le seul Georg Escher.

Dejan Radic trop haut pour le bloc du LUC et le seul Georg Escher.

Sur le terrain, l’empoignade a été indécise jusqu’au bout du tie-break. Au classement, c’est toujours la bouteille à l’encre à une journée de la fin de la saison régulière. Qui jouera contre qui en demi-finales des play-off? Pour Chênois, vainqueur du derby à l’arraché, et le LUC, privé d’Adrien Prével, le dilemme reste entier. Les deux rivaux lémaniques se retrouveront-ils une nouvelle fois face à face? En fait, la réponse leur appartient en bonne partie!

À lire également Volleyball Chênois tremble mais finit par mater le LUC

Pour assurer de telles retrouvailles, il suffirait en effet que les deux équipes remportent leur dernier match samedi prochain à Amriswil (pour Chênois) et à Näfels (pour le LUC). Facile à écrire, plus difficile à réaliser, tant leur inconstance mutuelle rend leur niveau de jeu imprévisible. Et d’abord, ont-ils vraiment envie de recroiser le fer ou intérêt à le faire?