Une semaine sans droit à l’erreur – Et si le meilleur allié du LS était son calendrier Avec les réceptions de Chiasso ce mardi puis de Schaffhouse vendredi, les Vaudois ont deux échéances parfaites pour reprendre confiance. André Boschetti

Souleymane Cissé, le nouveau directeur sportif du Lausanne-Sport, reste persuadé que cette saison tourmentée se terminera par une promotion en Super League. KEYSTONE

Il y a une dizaine de jours seulement, lorsque Bob Ratcliffe avait fini par convaincre Souleymane Cissé de quitter son poste de directeur technique des Girondins de Bordeaux pour lier son destin avec celui du Lausanne-Sport, le leader de Challenge League avait plus qu’un pied en Super League. Avec quinze points d’avance alors qu’il ne restait que treize matches à jouer, le nouveau directeur sportif de la Pontaise devait trouver un contexte parfait pour prendre ses marques, gérer les affaires courantes et préparer la prochaine saison. L’idée était surtout de lui laisser le temps d’observer de près l’équipe et son staff technique pour pouvoir mieux se rendre compte des forces et faiblesses d’un groupe qu’il serait ensuite appelé à améliorer afin d’aborder le plus sereinement possible cette nouvelle aventure au sein de l’élite.