La HEAD dessine la TDG – Et si les Beatles étaient nés fromagers à Écublens? Les Fab Four reformés en 1972? Ou simplement jamais nés? Deux livres récents proposent des divagations historiques autour des quatre icônes britanniques.

Jérôme Estebe

Et si Abbey Road redevenait une rue de Londres comme les autres? DAVID HUMBERSET/@FAHENNEL

On a raclé leurs archives musicales à s’en faire péter les ongles. On a raconté en long et en large leurs vies et leurs amours, leurs gloires et déboires. On a glosé sur leurs mots et harmonies. Et sur leurs silences aussi. Dépoussiéré jusqu’au dernier de leurs photomatons.