Ligue des Nations – Et si l’exploit suisse en Espagne racontait une histoire en marche? Vainqueurs à Saragosse (1-2), les Suisses ne doivent maintenant pas perdre contre les Tchèques, mardi soir. Daniel Visentini - Saragosse

Manuel Akanji (5) et les Suisses ont concocté un match de référence en Espagne. AFP

Jusqu’à samedi, l’historique des affrontements entre la Suisse et l’Espagne renvoyait immanquablement à cette seule victoire de 2010. Le Mondial en Afrique du Sud, le miracle de Durban, ce but improbable de Gelson Fernandes, première et dernière fois qu’il a dû se trouver dans les cinq mètres adverses.