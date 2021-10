Éditorial - Et si l’ours venait au secours du loup?

L’histoire est un éternel recommencement. Longtemps voué aux gémonies, le lynx s’est pendant des années baguenaudé dans nos forêts avec l’étiquette d’un hors-la-loi dont la jolie frimousse aurait été mise à prix s’il n’était pas protégé. Son tort était double. Concurrent des chasseurs sur le chevreuil – sa proie de prédilection –, le grand félin ne crachait pas non plus sur un gigot d’agneau ou une côtelette de cabri bien saignante, prélevée au détour d’un pâturage. Pire, l’animal ne pouvait même pas plaider un retour naturel, à pas feutrés, à travers les frontières.

Lire aussi Abo Grands prédateurs Éclipsé par le loup, le lynx n’est plus l’ennemi public numéro 1 Les critiques ont été vives dès l’évocation par la Berne fédérale de sa réintroduction, dans la deuxième moitié des années 60, sur demande des forestiers. Vous imaginez bien qu’elles ne se sont pas estompées quand son retour s’est concrétisé par un premier lâcher dans les Alpes obwaldiennes au printemps 1971.

«Moins tapageur, cent fois plus discret que le loup – et sans conteste un peu moins gourmand de bêtes de rente –, le lynx n’est plus aujourd’hui l’ennemi public No 1.»

De fait, les vertes critiques qu’essuie aujourd’hui le loup, le félin les avait aussi entendues siffler à ses jolies oreilles comme les balles d’un fusil manquant de peu sa cible. Moins tapageur, cent fois plus discret que le grand canidé – et sans conteste un peu moins gourmand de bêtes de rente –, le lynx n’est plus aujourd’hui l’ennemi public No 1. Cette étiquette peu enviable colle désormais au pelage du loup. Un loup qui s’est souvent installé sur les terres du lynx. Sans pour autant nuire à ce dernier, apparemment.

Le félin semble même trouver son compte avec l’arrivée de ce nouveau voisin qui a détourné l’attention. Cet été, son retour dans l’ombre a encore été renforcé par les frasques carnivores qu’Ysengrin n’a eu de cesse de répéter à la vallée de Joux.

Mais c’est aussi le propre de l’homme de craindre d’abord ce qu’il ne connaît pas bien, soulignent les spécialistes. Car en un demi-siècle, le «gros chat» a eu le temps de se faire apprivoiser pendant que le retour du loup défrayait la chronique.

Pour s’en tirer, ce dernier doit-il espérer se faire voler la vedette par un nouveau grand carnivore? S’il le pouvait, le loup vendrait à n’en pas douter la peau de l’ours.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.