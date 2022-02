Expo «Rêver en blanc» – Et si on allait à Ouchy voir les gens skier? Les flocons sont tombés jusque sur le Musée olympique de Lausanne à l’occasion des 24es Jeux olympiques d’hiver. Tour de piste. Thérèse Courvoisier

Pas de combinaison et encore moins de casque lors de l’épreuve de slalom féminin à Garmisch-Partenkirchen en 1936. Comité international olympique (CIO) / RÜBELT, Lothar

Ce vendredi aura lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver de Pékin. Il y aura forcément des couleurs, de la musique et autant de figurantes et figurants que d’opinions autour du boycott ou non de ces 24es JO.

Mais pour se plonger dans l’esprit toujours magique du grand rendez-vous hivernal qui a lieu tous les quatre ans, pas besoin de questionner son positionnement politique. Il suffit de se rendre au Musée olympique où l’exposition – temporaire et gratuite – «Rêver en blanc: l’épopée des Jeux olympiques d’hiver» nous fait voyager depuis début décembre déjà avec nostalgie et douceur dans le passé de compétitions où les Suisses ont souvent brillé.

Une affiche touristique (env. 1920) vantant les sports d’hiver dans la station de Chamonix, délicieusement vintage. Comité international olympique

Mais au-delà de la très chouette rétrospective d’affiches officielles et de la géniale collection de photos anciennes (notamment signées des mythiques Lothar Rübelt et Erich Andres) ainsi que d’objets – un billet pour les épreuves de patinage de vitesse de Chamonix en 1924 ou le casque d’un des célèbres bobeurs jamaïcains –, l’exposition met aussi en avant les défis actuels et futurs de l’organisation des Jeux d’hiver.

Joyeux et élégant cancan sur glace lors des Jeux olympiques de 1928 à Saint-Moritz. Comité international olympique

Historique

C’est sans doute la partie la plus savoureuse de ce rêve en blanc. Avec leur matériel en bois et en métal, leurs tenues tout sauf techniques – que de femmes en jupe aussi bien sur la glace que sur la neige! – et leur plaisir largement affiché, les athlètes d’antan sont les véritables héroïnes et héros de cette épopée aux cinq anneaux. Ces images sans masque ni casque rappellent que derrière chaque médaille, chaque résultat et chaque chronomètre il y a un être humain qui s’est entraîné dur pour avoir le droit de prendre part à la fête. Et ça, c’est toujours le cas aujourd’hui.

Bobsleigh à trois datant des années 1910. Comité international olympique (CIO)

Derrière ces clichés qui font forcément sourire, on perçoit forcément les progrès, aussi bien techniques que sociétaux. Le matériel – celui des athlètes, mais aussi des médias chargés de relater leurs exploits – évolue bien plus rapidement que les mentalités. On va plus vite sur la glace et la neige que dans la progression vers la parité hommes-femmes! En 1924 lors des premiers JO d’hiver à Chamonix, il n’y avait que 5% de femmes parmi les athlètes. Dès ce vendredi, à Pékin, elles devraient enfin être 45,44%, nous dit le Comité international olympique (CIO).

Climatique

«Rêver en blanc» ne pouvait pas décemment passer sous silence les questions climatiques et de durabilité. Entre 1924 et 2014, 19 villes ont accueilli les Jeux olympiques d’hiver. Pékin est la première à organiser les JO d’été et d’hiver. Mais qu’en sera-t-il dans le futur? Le prix pour recevoir les cinq anneaux et briller aux yeux du monde quelques semaines durant est-il devenu trop cher à payer, aussi bien économiquement qu’écologiquement?

PyeongChang 2018, l’Américain Kyle Mack s’élance à la conquête de l’argent au big air. Comité international olympique (CIO)

Belles paroles ou pas, chacun pourra se faire son opinion en découvrant les différents programmes entrepris par le CIO en vue d’une contribution positive pour le climat.

Athlétique

Mais n’oublions pas le sport! Il sera évidemment possible d’assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi qu’à toutes les épreuves des Jeux de Pékin 2022 depuis le Musée olympique. Avec plus de 2800 athlètes et sept nouvelles épreuves – monobob féminin, big air masculin et féminin en ski acrobatique, et épreuves par équipes mixtes en patinage de vitesse sur piste courte, saut à skis, sauts en ski acrobatique et snowboard cross – cette édition promet d’être mémorable et pas seulement à cause de son contexte politico-épidémique.

Le matériel, les défis techniques, les anecdotes: on en apprend des tonnes entre deux diffusions d’épreuves en direct. Comité international olympique (CIO)

