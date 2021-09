Commotions cérébrales – Et si on arrêtait de faire des têtes? La fédération anglaise de football recommande de limiter à dix le nombre de têtes par entraînement. La Suisse reconnaît le risque, mais reste prudente. Valentin Schnorhk

En tant que défenseur, Anthony Sauthier, ici au duel avec Assan Ceesay la saison passée, est plus susceptible de faire des têtes qu’un joueur évoluant à un poste différent. LAFARGUE

«Je ne me souvenais pas de l’action et on m’a très vite dit qu’il ne fallait pas trop rigoler avec ça, pour ne pas mettre en danger mon avenir. J’ai eu du repos et puis la reprise a été très progressive. Finalement, je me suis entraîné normalement dix jours après. Et forcément, au premier duel de la tête, j’avais un peu d’appréhension.»

À Molde, en Conference League le 22 juillet dernier, Anthony Sauthier a été victime d’une petite commotion cérébrale après un choc avec un adversaire. Le capitaine servettien a été bien encadré. Le staff médical grenat a fait primer la prudence. Judicieux. Avec la tête, on ne badine pas.