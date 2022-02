Sortir ce week-end – Et si on refaisait un peu la «Fête»? De Vevey à Yverdon-les-Bains en passant par Dorigny. Petit voyage culturel. Thérèse Courvoisier Florence Millioud Henriques

« This Cool Cool Wind Makes me Feel so Good » de I Finally Found a Place to Call Home ce week-end sur la scène de la Grange. JULIEN GREMAUD / EXTRATIME 2021

Performances: week-end multiple à la Grange la Grange de Dorigny

La Grange après travaux qui ont duré plusieurs mois. FABRICE DUCREST©UNIL

À l’occasion du week-end inaugural de la Grange de Dorigny, ce sont plusieurs genres artistiques qui investissent les espaces rénovés. Tout d’abord la pièce «This Cool Cool Wind Makes me Feel so Good» avec Julie Bugnard et Isumi Grichting, «Clockwork», une performance en continu de Gerard & Kelly, l’exposition collective «Dédié·e à sa propre allure» et une rencontre sur le thème «Théâtre et science-fiction».

Création: le quatuor de la Fête est de retour

(de g. à dr) Jérôme Berney (compositeur), Blaise Hofmann (librettiste), Valentin Villard (compositeur) et Stéphane Blok (librettiste) photographiés lors d’une séance de travail pour la Fête des Vignerons 2019. VANESSA CARDOSO

Berney, Blok, Hofmann et Villard n’ont pas fini de faire la «Fête», comprenez de prolonger la magie qui a uni ces quatre créateurs de la Fête des Vignerons en 2019 à Vevey. L’esprit toujours aussi animé et inspiré, ils créent «Folklore». L’intention est dans le titre mais quand on connaît leur malice, on sait que la promesse «de toucher et de bousculer» au-delà de la carte postale sera tenue!

Exposition: Un duo dans le temps

La photofinish du 100 mètres lors de la compétition lausannoise Athletissima en 1985 où la précision horlogère et photographique se complètent. MSAP

L’horlogerie et la photographie ont de belles choses à se dire et surtout en parlant de précision, de maîtrise du temps et de durée. Leurs histoires conjuguées font l’objet d’une exposition qui explore ces savoirs de façon totalement inédite.

