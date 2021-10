Abyssal. Il n’y a pas d’autre mot pour décrire le fossé vaccinal entre le Nord et le Sud. Chez nous, les riches, 60% de la population est complètement vaccinée contre le Covid-19. Chez les pauvres, 5%, selon le Fonds monétaire international. La faute à pas de chance? Pas exactement.

L’argent était sur la table, pas la marchandise. En cause, une thésaurisation excessive de la part de nos gouvernements et l’appât du gain des fabricants, qui ont donné la priorité à ceux qui mettaient la main au portefeuille.

En mai, l’OMS avait l’objectif somme toute assez modeste de vacciner 10% de la population de chaque pays d’ici au 30 septembre. Raté. «Cinquante-six pays n’y sont pas parvenus», a annoncé le patron de l’agence onusienne. Non pas en raison d’une pénurie de sérums, mais d’un problème de répartition.

«À l’heure où plusieurs pays envisagent une 3e dose pour l’ensemble de la population, voilà une réalité qui fait réfléchir.»

Passons sur l’aspect moral de cette affaire et venons-en au risque sanitaire. Plus le virus se propage, plus la probabilité de voir déferler de nouveaux variants potentiellement plus dangereux, plus contagieux et plus résistants aux vaccins augmente. Les scientifiques sont unanimes. Comme l’a rappelé le chef de l’ONU, l’inégalité d’accès aux vaccins «est le meilleur allié de la pandémie».

À l’heure où plusieurs pays envisagent une 3e dose pour l’ensemble de la population, alors que seuls nos aînés et les plus fragiles en ont réellement besoin, voilà une réalité qui fait réfléchir. Et si on passait un tour?

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.