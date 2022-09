Être une femme romande de droite libérée, tu sais c’est pas si facile. Celles qui ont porté de ce côté de la Sarine un oui à AVS 21 et à la réforme des retraites se trouvent en double minorité, linguistique et de genre. On les a parfois senties un peu otages des hommes bourgeois pour porter ce grand écart: la nécessité du financement pérenne d’une assurance sociale et l’impopularité du fait que ce soit les femmes, déjà défavorisées en matière de salaires et de rentes, qui fassent encore le plus gros effort en la matière.