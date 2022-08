Tennis – Et si Stan Wawrinka voyait le bout du tunnel à l’US Open? Le Vaudois, qui entre en lice ce lundi face au Français Corentin Moutet, semble mûr pour retrouver une part de lumière. Mais pour ça, il faut commencer par gagner un match. Simon Meier - New York

Stan Wawrinka donne l’impression de tenir le bon bout. Confirmation espérée voire attendue lundi à New York contre Corentin Moutet. GETTY IMAGES VIA AFP

Les balles sont lourdes et l’esprit semble léger - mieux vaut ça que le contraire. Stan Wawrinka, qui entamera son quinzième US Open lundi face au Français Corentin Moutet (vers 19h en Suisse), a livré une séance d’entraînement à la fois intense et détendue, dimanche en fin de matinée, sous un ciel voilé et la houlette de son coach Daniel Vallverdu. À condition de ne pas savoir dans quelles galères est embarqué le Vaudois depuis deux ans, on jurerait même que tout va bien.