Les années 2020 resteront dans l’histoire des systèmes énergétiques. Représentées par des courbes sur un graphique, elles montrent le point de basculement, soit les années où la consommation d’hydrocarbures atteint son pic avant d’entamer un déclin. Si l’on trace une courbe des émissions de gaz à effet de serre, on remarque que ces mêmes années indiquent (sans surprise) un pic. Les sceptiques vous diront que c’est faux, que tout continue comme avant. Mais ils ont tort.

«Nous sommes à l’aube d’une accélération exponentielle». Frédéric Rochat, banquier privé, Lombard Odier

Fatih Birol, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), a publié une lettre plutôt inhabituelle dans les colonnes du «Financial Times», expliquant que la transition énergétique se déroulait à un rythme bien plus rapide que celui auquel on pense généralement. Alors que le pic pour la consommation de charbon et d’essence est déjà atteint, ce sera bientôt le cas pour toutes les autres formes d’énergie fossile, d’ici à la fin de la décennie. Selon Fatih Birol, le déploiement des panneaux solaires dans le monde a été si rapide ces deux dernières années qu’il est aligné avec la pente de la courbe nécessaire pour atteindre l’objectif climatique le plus ambitieux de l’Accord de Paris (émissions nettes nulles d’ici à 2050). Il y a deux ans toujours, les voitures électriques représentaient à peine 5% du parc automobile mondial contre… 15% en 2022. À cette cadence, le pic de la consommation des produits pétroliers pour le transport sera atteint en 2025 déjà. Ce mouvement de bascule est si important que Fatih Birol lance un avertissement aux gouvernements et aux investisseurs. Ceux qui envisagent encore d’investir dans les infrastructures d’énergie fossile prennent non seulement un mauvais pari contre le climat, mais mettent en danger la valeur financière de leurs investissements. Dans une lettre ouverte publiée la semaine dernière, le banquier privé Frédéric Rochat (Lombard Odier) arrive à des conclusions similaires: «Nous sommes à l’aube d’une accélération exponentielle» (…) qui fera que «des entreprises leaders en sortiront plus fortes, d’autres disparaîtront».

Les chercheurs du Rocky Mountain Institute (Colorado), fondé par le visionnaire Amory Lovins, viennent de publier une série d’études qui montrent que les transitions énergétiques sont toujours plus rapides que ce que pensent les acteurs et les investisseurs. Ils rappellent que les experts de l’AIE prévoyaient en 2010 12 GW solaires en rythme annuel en 2020; nous en sommes à 135 GW en 2022!

Fait intéressant, les ruptures surviennent généralement quand les industries sont au sommet de leur valeur boursière et dominantes en parts de marché. Ainsi, en 1905, aux États-Unis, la demande pour les chevaux utilisés dans le transport était son apogée. Deux décennies plus tard (arrivée de l’automobile), les besoins chutent de… 90%. Au début du XXe siècle, un basculement similaire se produira pour l’éclairage au gaz remplacé en moins de vingt ans par l’électricité. Bien sûr, le basculement peut être plus lent. La chute est souvent précédée d’un plateau, mais l’accélération est rapide dès qu’une nouvelle technologie dépasse les 10%; seuil atteint par la quasi-totalité des énergies renouvelables ou technologies propres. Bien sûr, ces ruptures ne se produisent pas par magie. Elles sont accélérées par les politiques des États et le contexte géostratégique. La guerre en Ukraine, la politique antiaméricaine de l’Arabie saoudite et la perspective d’une instabilité permanente des prix des hydrocarbures semblent avoir convaincu les États-Unis, l’Europe et la Chine d’investir davantage dans l’autonomie et les énergies vertes. Le déclinisme ambiant cache une perspective historique, contre-intuitive, mais bien réelle: les transitions sont généralement très rapides.





