Festival de la Cité – Et si vous envoyiez une carte postale depuis la piscine? Le collectif d’écrivains Caractères mobiles passe sa semaine autour de bassins lausannois, pour un projet d’écriture à découvrir dimanche à la Cité. Lea Gloor

Benjamin Pécoud, Mathias Howald et Catherine Favre du collectif Caractères mobiles installent leurs machines à écrire dans les piscines lausannoises toute cette semaine, en amont d’une performance au Festival de la Cité. Laurent de Senarclens

L’odeur du chlore. Le turquoise de l’eau. Des bruits d’éclaboussures. Des cris d’enfants. Des corps qui s’exhibent et ceux qui se cachent. C’est dans cet univers, celui des piscines de quartier, que s’invite le collectif Caractères mobiles cette semaine. Depuis mardi, le trio d’auteurs composé de Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud pose ses machines à écrire sur les bords de quatre bassins lausannois, à Montétan d’abord, mercredi à Boisy, ce jeudi au Vieux-Moulin et vendredi à Bellevaux.