Nos grands-mères le savaient bien: étendre le linge au soleil préserve et ravive sa blancheur. C’est même un redoutable antitache. Getty Images/iStockphoto

Il fait trop chaud pour poutzer. Et si nous profitions de l’été pour réhabiliter la sieste et laisser le soleil se charger du reste? Gratuit et non polluant, cet infatigable pourvoyeur de lumière, de chaleur et de rayons UV possède des vertus ménagères oubliées. Quand on sait qu’en moyenne une famille consomme chaque année 10 à 20 litres de nettoyants et 24 kilos de poudre à lessive – des substances chimiques qui s’égarent en partie dans l’environnement – on en décèle l’intérêt.

Parmi nos interlocuteurs, Delphine Dardier, enseignante en économie ménagère et créatrice de la structure GreenMop, propose des ateliers d’entretien écologique. Elle observe ce désir croissant de bichonner son chez-soi simplement: «Avec très peu d’ingrédients de base, on peut tout faire. Il n’y a pas besoin d’avoir 15’000 bidons achetés pour des événements particuliers et qu’on n’utilise plus ensuite.»

Du linge plus blanc que blanc

«Le soleil est l’outil le plus simple pour retirer les taches de son linge, assure Delphine Dardier. On les voit disparaître à l’œil nu, c’est bluffant! J’ai testé, y compris sur les couches lavables utilisées pour mes enfants. Le soleil est efficace sur les fruits rouges, le sang, l’herbe…»

Pour que cela fonctionne, le linge doit être humide. En effet, si la tache s’estompe, c’est grâce à une réaction chimique qui transforme l’eau imprégnée dans le tissu en peroxyde d’hydrogène. Autrement dit, de l’eau oxygénée. Raison pour laquelle les couleurs vives sont susceptibles de décolorer à la longue. «Mais une fois de temps en temps, un linge de couleur ne risque rien», relève Delphine Dardier. Qui conseille de procéder à une lessive préalable pour les plus grosses taches, soit avec un produit classique, soit avec du percarbonate de soude, un agent blanchissant.

En 1959, la publicité naissante surfe sur les usages antiques du soleil afin de vendre du détergent. PUBLICITE SUNIL

La chasse aux acariens

Aérer son lit tous les matins n’est pas simplement un geste de bon sens. L’exposition des oreillers, couettes et matelas au soleil a aussi pour effet de chasser les acariens, premiers pourvoyeurs d’allergies respiratoires. 10 à 20 minutes suffisent à occire ce peuple indésirable, grâce à la chaleur et au rayonnement. Des fabricants de matelas proposent d’ailleurs des méthodes de désinfection de leurs produits à prix rondelets, grâce à des machines… à rayonnement UV.

Sus aux bactéries de la poussière

L’Université de l’Oregon a prouvé scientifiquement les bienfaits du soleil pénétrant dans un logement. Ses chercheurs ont prélevé des échantillons de poussière et les ont soumis à trois situations: les premiers maintenus dans l’obscurité, les deuxièmes régulièrement exposés aux rayons UV, les troisièmes à la lumière du soleil. Après 90 jours, les bactéries contenues dans les échantillons postés à l’ombre ont continué de croître de 12%. Un chiffre tombé à 6,1% dans les échantillons traités aux UV et à 6,8% dans ceux placés au soleil. De quoi conclure que le rayonnement naturel a son effet pour limiter la prolifération des bactéries domestiques. On constate ici qu’un coup de balai ou d’aspirateur demeure indispensable.

Humidité traitée

C’est une lapalissade, mais le soleil est notre allié contre l’humidité. Et qui dit humidité dit moisissures. Pour les éviter, aérer les pièces et laisser pénétrer les rayons tous les jours est une précaution basique. Astuce si vos revues ou livres sont touchés: faire sécher les endroits atteints au soleil, puis glisser une feuille cirée sous la page, tamponner avec un chiffon imbibé d’eau oxygénée et laisser sécher à nouveau.

Eau désinfectée

Dans nos contrées où l’eau claire coule au robinet, la désinfection solaire a peu de raison d’être. N’empêche, ce procédé qui consiste à purifier l’eau en l’exposant aux rayons dans des bouteilles en PET démontre un autre pouvoir du soleil. Regula Meierhofer, cheffe du groupe «production d’eau saine» au sein de l’institut fédéral des sciences et technologies de l’eau (EAWAG) raconte cette découverte accidentelle: «On la doit à un microbiologiste libanais qui avait placé ses réserves d’eau sur son balcon pendant la guerre civile. Il pensait que l’exposition risquait de détériorer son eau. Alors il l’a testée et s’est rendu compte qu’au contraire, la qualité s’améliorait!»

EAWAG a figuré parmi les premiers instituts à éprouver cette méthode à large échelle. Baptisée SODIS, elle s’est déployée dans le monde, permettant à des populations sans accès à l’eau propre de disposer d’un moyen simple et peu coûteux de créer un liquide potable.

Désifection de l’eau à l’aide d’une bouteille en PET: quatre étapes simples EAWAG

Après une journée complète d’exposition, 99,99% des bactéries, la plupart des parasites et quelques virus sont éliminés. «Idéalement, l’eau devrait atteindre 50 degrés pour désinfecter tous les agents pathogènes et pour être parfaitement purifiée», précise Regula Meierhofer.

Il y a un «mais»: «On pense qu’une bouteille en PET est facilement accessible. Ce n’est pas le cas partout sur le globe», rappelle la scientifique. Autre bémol: les contenants doivent être changés quand ils deviennent opaques, soit après environ un an. Ce qui n’était pas toujours le cas dans les programmes soutenus par des ONG, avec des effets indésirables. Longtemps promoteur, Helvetas a ainsi retiré son soutien à SODIS. «Également pour des raisons écologiques, précise sa porte-parole Aude Marcovitch. Il semblait peu opportun de continuer à soutenir une méthode encourageant la production de bouteilles en plastique.»

Petits plats mijotés au soleil Du pop-corn, une ratatouille, une choucroute, un rôti ou des muffins, le tout cuit au soleil? C’est possible! Conçu pendant la crise pétrolière, le four solaire permet de réaliser ces recettes sans un gramme de ressource fossile. Dessinateur en génie civil, clown et représentant en fromages, Denis Jolidon – Vijoli sur la piste – s’est épris de cette méthode il y a une dizaine d’années. Il fabrique, expérimente et transmet son savoir avec un plaisir contagieux: «Dès qu’il fait beau, je mets un truc en route. En 2023, j’ai fait 58 jours de cuisson sur 6 mois – ce qui est peu. Quand j’organise des camps, je l’utilise pour préparer des repas. On voit les enfants tourner autour de la caisse pour chercher une prise. Ils sont épatés quand on leur dit que c’est le soleil qui chauffe.» Le clown Vijoli, Denis Jolidon DR Concrètement, le four solaire est une caisse en bois de 60 cm x 60 cm, doublée d’une isolation faite de copeaux, de vieux papiers ou de laine. Le tout tapissé d’un revêtement foncé. Denis Jolidon se procure à cet effet des plaques d’imprimerie offset. Sur le dessus, fixés par deux charnières, une vitre, inclinée à 30 degrés (pour nos latitudes) et un panneau réflecteur vont permettre de concentrer la chaleur du soleil sur les mets, que Denis Jolidon dépose sur une plaque de four standard, au fond de la boîte. Il faut compter 10 à 15 heures de travail pour fabriquer l’ustensile. Et un budget de l’ordre de 250 fr. Une boîte en bois, une isolation, une surface absorbant la chaleur et une vitre pour concentrer les rayons, la conception d’un four solaire est sommaire pour un résultat délicieux, grâce à la cuisson lente. CHANTAL DERVEY/ VQH Le four solaire ne remplace pas un moyen de cuisson classique: «Mais c’est un mode de vie. Cela apprend à anticiper, à s’adapter aux éléments. Si tu mets un rôti le matin et que des nuages passent, tu es quitte pour le manger à 20 h, il vaut mieux ne pas avoir d’invités!» En moyenne, il faut deux heures et demie pour réchauffer une barquette de poisson surgelé ou cuire des légumes, en cuisson lente puisque la température maximale est de 100 à 130 degrés et que le moment le plus chaud se situe entre 15-16 h l’après-midi. «Je fais beaucoup de démonstrations dans des fêtes, des campings. Quand les gens me demandent s’ils me doivent quelque chose, je leur réponds: le prix du soleil!» FWA

Flavienne Wahli Di Matteo est chroniqueuse judiciaire au sein de la rubrique Vaud et régions de 24 heures, qu'elle a intégrée en 2012. Avant cela, elle a travaillé dans les rubriques locales de plusieurs médias en presse écrite, radio et télévision. Plus d'infos

