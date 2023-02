Partagez gratuitement un article payant – Et si vous offriez un article de «24 heures»? Une nouvelle fonctionnalité permet à nos abonnés, ainsi qu’à ceux d’autres titres du groupe, d’offrir dix articles par mois. A tester sans tarder. Leonardo Pescante

C’est à partir du pictogramme en forme de paquet-cadeau qu’il est possible d’offrir un article. 24heures

Vous avez lu un article intéressant grâce à votre abonnement et vous souhaitez le partager avec votre famille et vos amis qui ne sont pas encore abonnés et qui ne peuvent donc pas le lire? C’est exactement pour ce cas de figure que nous avons créé l’option «Offrir un article».

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour nos fidèles abonnés sur chaque article payant. Un article partagé à une personne peut en conséquence être lu gratuitement sans inscription. Le lien peut être consulté jusqu’à cinq fois par le ou la destinataire et a une validité de six mois.

La nouvelle fonctionnalité permet à nos abonnés d’offrir 10 articles par mois. 24 heures





Comment ça marche?

Pour partager un article payant, il vous suffit de cliquer sur le pictogramme en forme de paquet-cadeau. Une petite fenêtre s’ouvrira avec le nombre d’articles que vous pouvez encore partager. Vous avez également les deux méthodes de partage:

Copier le lien

Envoi par e-mail

Quelques questions possibles

Puis-je uniquement offrir des articles payants?

Oui, la nouvelle fonction n’est disponible que pour les articles payants. Si vous souhaitez partager d’autres articles avec vos amis ou votre famille, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de partage (flèche à droite de l’impression).

À quelle fréquence est-il possible d’offrir des articles?

Vous recevez chaque mois 10 nouveaux articles à offrir. Si vous avez épuisé le quota, 10 articles seront de nouveau disponibles au début du mois suivant.

Mon nombre d’articles est réduit, bien que je n’aie pas offert d’article.

Le nombre d’articles disponibles est réduit dès que vous cliquez sur «Offrir maintenant» ou que vous copiez le mail ou le lien, même si vous annulez le processus ultérieurement. Malheureusement, il n’est techniquement pas possible de constater une interruption et de vous recréditer .

Ma famille ou mes amis doivent-ils se connecter pour lire l’article?

Non, les personnes qui reçoivent le cadeau peuvent lire l’article sans s’inscrire ni se connecter. Si elles y prennent ensuite goût, nous leur recommandons d’acheter un abonnement afin de continuer à profiter de notre offre attrayante.

Le lien généré peut-il être ouvert à volonté?

Non, le lien a une validité totale de six mois et peut être ouvert cinq fois au cours de cette durée.

Je n’ai pas ouvert le lien cinq fois, mais on m’informe quand même qu’il n’est pas valable, pourquoi ?

Il se peut que le nombre de clics soit réduit à cause d’un nombre trop élevé de prévisualisations si le lien a été souvent copié et partagé sur les réseaux sociaux.

Partages non recommandés Afficher plus Le partage d'articles entiers sur des réseaux sociaux via copié/collé, pdf, photo ou capture d'écran n'est pas autorisé. Cette pratique se heurte d'une part à la problématique des droits et d'autre part à notre modèle économique. Les articles publiés appartiennent à Tamedia ou à d'autres prestataires (journalistes et photographes indépendants, agences...) qui peuvent se retourner contre les personnes qui violent ces droits.

L'abonnement à nos plateformes numériques est notre principale source de revenus. Le contourner fragilise notre structure et met en danger nos emplois.

Leonardo Pescante est rédacteur en chef adjoint. Après des études à l’Université de Lausanne en mathématiques et des cours supérieurs de management au CRPM, il a travaillé près de 15 ans à Radio Suisse internationale. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.