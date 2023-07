Festivités nationales – Et s’il était plus juste de fêter la Suisse le 12 septembre? Le Conseil national demande l’introduction d’un nouveau jour férié fédéral au mois de septembre. Quelle est l’importance de cette date? Explications. Gabriel Sassoon

Le 1er Août, une fête mémorable pour les enfants. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Et si on faisait tout faux, en célébrant la fête nationale un 1er août? La question peut paraître provocante, mais elle résonne dans le débat actuel autour de la création d’un nouveau congé fédéral. Élu du Centre, le conseiller national bernois Heinz Siegenthaler demande d’instaurer un jour férié fédéral le 12 septembre afin de commémorer cette «étape unique et incontournable» de notre histoire. Ses détracteurs ont beau la qualifier de «curieuse», sa motion a convaincu une majorité du Conseil national (lire l’encadré).