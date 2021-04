Votations du 13 juin – Et soudain, on retrouve des pesticides partout Rivières, champs, lacs: en Suisse, les études scientifiques révèlent la présence de produits phytosanitaires dans des lieux qu’on croyait préservés. Et à des niveaux souvent préoccupants. Enquête. Sylvain Besson

Une récente étude d’Agroscope conclut que la persistance des pesticides dans les sols a été sous-estimée. Carsten Rehder/EPA/Keystone

Fin mars, quand il a rejeté les deux initiatives antipesticides soumises au vote le 13 juin, le Conseil fédéral a fait une déclaration rassurante. Selon lui, «la Confédération a déjà entrepris de répondre aux préoccupations exprimées dans les initiatives, à savoir de protéger la population et l’environnement contre les possibles effets nuisibles des produits phytosanitaires». Mais quels sont au juste ces «possibles effets nuisibles»?

Pour le savoir, nous avons recensé une vingtaine d’études scientifiques, réalisées en Suisse depuis 2014, qui répondent en partie à la question. Toutes portent sur l’impact des pesticides dans l’environnement. Et leur conclusion est unanime: la présence de pesticides dans les eaux et les sols se révèle bien plus étendue, chronique et persistante que ce qu’on croyait il y a quelques années. Même à des doses minuscules, cette pollution diffuse peut nuire aux organismes vivants.