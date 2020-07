Football – Et un deuxième succès de suite pour SLO Stade-Lausanne-Ouchy a pris la mesure de Kriens. Généreux et solidaires, les hommes de Maccoppi font le plein de confiance avant de défier Schaffhouse vendredi. Fabien Darvey, Nyon

Hajrulahu lève le doigt, il a ouvert la marque pour les Vaudois. Freshfocus

Relancé sur la voie du succès grâce à une victoire face au FC Aarau (3-1) consécutive à trois défaites de rang, Stade-Lausanne (7e) accueillait le quatrième Kriens ce mardi à Colovray. Venu pour défendre et jouer sa chance en contre, Kriens aurait bien pu se montrer incisif sans des interventions salvatrices de Tavares (30e) et Salmandjeu (39e). Dans un match sans réel enjeu mais engagé, il aura fallu attendre la fin de la première période avant de voir les gardiens vraiment inquiétés

Le dernier rempart lucernois mettait son véto sur un coup franc de Maletic, par ailleurs la première frappe cadrée du SLO après 38 minutes, avant que Barrocca ne fasse de même face à Follonier (43e). Dominateurs face au bloc

bas du visiteur, les Lausannois manquaient de solutions et de présence dans la surface pour déstabiliser la défense lucernoise. Statiques à mi-terrain, ils ne parvenaient pas à trouver la faille dans le mur blanc et vert.

Hajrulahu trouve la solution

Il était alors presque écrit que la solution viendrait des coups de pied arrêtés. Et dès le retour des vestiaires, Mutombo déposait un corner sur la tête de Hajrulahu qui ne laissait aucune chance à Brügger (48e). Enfin devant au score, les hommes de Stefano Maccoppi manquaient de se faire rejoindre à la suite d’une relance pleine axe de Tavares, dont ne profitait pas Tadic, tout juste entré en jeu (52e). Passifs dans leur surface de réparation, les Lausannois laissaient beaucoup d’espace aux hommes de Bruno Berner mais Laugeois s’interposait sur une frappe de Bürgisser portant sans doute le poids de l’égalisation.

L’arrosage automatique s’invite Assiégé dans sa moitié de terrain, le SLO faisait le dos rond et pouvait même compter sur l’allumage de l’arrosage de Colovray pour retarder l’échéance. Au plus fort de la domination lucernoise, les Lausannois doublaient la marque sur un contre initié par Laugeois et conclu par Delley après une ouverture lumineuse de Lahiouel (84e). Deux derniers frissons parcouraient la défense locale lorsque Bürgisser, encore lui,

décochait une frappe venue flirter avec la lucarne d’un Barrocca impuissant puis sur une frappe trop molle de Tadic qui finissait dans les bras du gardien lausannois. Solidaires et généreux dans les efforts défensifs dans les ultimes

minutes, les Lausannois empochent une deuxième victoire consécutive bienvenue avant de se rendre à Schaffhouse vendredi.