Football – Et une défaite de plus pour le Lausanne-Sport Les Vaudois ont concédé leur cinquième revers consécutif en Super League, samedi, contre le Grasshopper de leur ancien coach, Giorgio Contini (0-2). André Boschetti

À l’image de son défenseur Fouad Chafik (à gauche), le Lausanne-Sport est souffrant. keystone-sda.ch

Battu à deux reprises en trois jours depuis l’arrivée sur le banc d’Alain Casanova, comment le Lausanne-Sport et son entraîneur avaient-ils digéré ce nouveau départ raté? Le maigre public de la Tuilière a vite pu se rendre compte des séquelles psychologiques laissées par les trois défaites concédées depuis la reprise.

Dominés par Grasshopper, les Vaudois ont attendu l’ouverture du score adverse pour enfin tenter de se projeter vers Moreira. Un but qui était le fruit d’une nouvelle erreur défensive. Sur une longue passe dans l’axe de Bolla, Chafik regardait Schmid dévier tranquillement le ballon sur Momoh. Seul, l’attaquant nigérian ne laissait aucune chance à Diaw (28e). Un but de retard que le LS était tout près d’effacer deux minutes plus tard lorsqu’une percée solitaire de Amdouni était repoussée par Moreira avant d’être reprise victorieusement par l’international M21. Malheureusement pour lui et son équipe, le renvoi du gardien zurichois avait auparavant touché le bras du Lausannois.

Absence de réaction

Peu après une petite frayeur sur une déviation de Sow qui frôlait l’autogoal, Amdouni encore voyait sa belle frappe d’une petite vingtaine de mètres être détournée in extremis par Moreira (43e). Juste avant qu’un bon centre de Sow ne soit repris par Koné, qui expédiait toutefois le ballon au-dessus du but alors que derrière lui, Monteiro était totalement libre de tout marquage.

Au lieu de continuer sur sa lancée de la fin de la première mi-temps, le LS entamait la seconde comme il avait commencé son match. Contrôler les timides velléités adverses devenait un jeu d’enfant pour GC. Et c’était avec autant de facilité que Momoh pouvait mettre un terme définitif à tout embryon de suspense peu après l’heure de jeu. L’attaquant profitait d’une défense lausannoise mal placée et spectatrice pour reprendre victorieusement un centre en retrait aux cinq mètres de du Chinois Li, entré deux minutes plus tôt seulement (67e).

Incapable de la moindre réaction, le LS donnait ensuite l’impression d’accepter un verdict qui lui semblait inévitable. Un gros problème en plus pour Alain Casanova.

LS - Grasshopper 0-2 (0-1) Afficher plus Tuilière. 3025 spectateurs. Arbitre: M. Wolfensberger. Buts: 28e Momoh 0-1, 67e Momoh 0-2. LS: Diaw; Sow (84e Coyle), Koné, Monteiro; Chafik, Thomas (56e Kukuruzovic), Trébel, N’Guessan (56e Pollero), Suzuki; Ouattara (46e Koyalipou), Amdouni (75e Mahou). GC: Moreira; Arigoni, Margreitter, Loosli; Bolla, Jordao (76e Kacuri), Herc, Schmid (65e Li); Kawabe (85e Abrashi); Momoh (85e Bonatini), Sène (65e Da Silva). Avertissements: 3e Trébel, 38e Jordao, 86e Herc. Expulsion: 89e Trébel (deux avertissements). Notes: LS sans Grippo (suspendu), Spielmann (malade), Husic, Turkes ni Geissmann (blessés). GC sans Hoxha ni Pusic (malades).

