Deux-roues à Lausanne – Et voici la borne à outils en libre-service Le premier petit atelier de rue pour vélos est installé à l’avenue d’Échallens. Si le test est réussi, il y en aura d’autres en ville. Laurent Antonoff

Le petit atelier de rue est en libre-service à l’avenue d’Échallens. Ville de Lausanne

À Lausanne, on connaissait les bornes pour regonfler les vélos, Voici maintenant la borne à outils pour les réparer. Situé à l’avenue d’Échallens, en face du numéro 24, cet atelier de rue en libre-service offre la possibilité d’effectuer de petites réparations sur son vélo.

Plusieurs outils sont mis à disposition des cyclistes pour pallier les petits soucis techniques tels que de changer une chambre à air ou simplement de revisser une selle. Une pompe à air complète le dispositif. De plus, le commerce situé à proximité immédiate et spécialisé dans la vente et réparation de vélos se tient également à disposition des usagères et usagers pour fournir quelques conseils et informations.

Les outils à disposition permettent de petites réparations, du revissage de selle au changement de chambre à air. Ville de Lausanne

Lausanne élargit ainsi son champ d’action en faveur de la mobilité active. Outre le développement du réseau cyclable, elle souhaite s’investir en faveur du «confort» des cyclistes avec ce dispositif qui constitue une nouveauté en ville. Ce type de service vient compléter la vingtaine de pompes à vélos réparties aux quatre coins de la ville. «Si le test s’avère concluant, la Municipalité prévoit de multiplier cette offre sur le réseau cyclable», annoncent les autorités.

