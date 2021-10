Bug mondial – Et vous, qu’avez-vous fait pendant la panne Facebook? Durant six longues heures, la planète entière a été privée de Facebook, de WhatsApp et d’Instagram. Une expérience inédite que chacun a vécue à sa manière. Six personnalités romandes nous racontent. Fabian Muhieddine , Christophe Passer , Florian Müller

«La panne a plus fait parler que les Pandora Papers», Thomas Wiesel, humoriste

Thomas Wiesel Patrick Martin

«J’ai vite compris que je n’arrivais plus à envoyer de messages. J’ai aussi rapidement compris que c’était WhatsApp qui avait un problème et non pas mon téléphone. Puis je me suis connecté à un zoom pour 52 minutes, il y avait plein d’humoristes. On a bien rigolé en recevant l’avalanche de push sur la panne mondiale. Et on était bien contents d’être sur le seul réseau qui fonctionnait encore. J’ai préparé en vitesse deux, trois blagues une heure avant mon spectacle. Ce qui me fait encore rire après coup, c’est quand même que Facebook a dû communiquer sur Twitter. Et même si la panne a fait plus parler que les Pandora Papers, la vraie news de cette semaine pour moi, ça reste les révélations sur les méthodes de Facebook qui met en avant du contenu problématique pour faire de l’audience et du profit.»