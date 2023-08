Étape à Genève – Knie s’offre des jets d’eau sous son chapiteau Le cirque national poursuit sa tournée sur la plaine de Plainpalais. Pilotés par une technologie pointue, des effets aquatiques subliment différents numéros. Explications. Philippe Muri

Un rideau d’eau surmontant le centre de la piste ajoute une dimension supplémentaire au spectacle. DR

Effet «waow!» garanti. Pour la cinquième fois après 1934, 1952, 1969 et 1989, Knie introduit l’élément liquide sous son chapiteau. Dansantes et spectaculaires, des images composées d’eau et de lumière accompagnent les performances de plusieurs artistes et rythment le finale. Cascadant depuis une coupole située à 13 mètres de haut, le rideau aquatique constitue la nouveauté marquante de l’édition 2023, qui débute à Genève le 1er septembre.

«Chaque spectacle doit posséder sa propre identité» Fredy Knie, ex-directeur artistique du Cirque.

«Chaque spectacle doit posséder sa propre identité», commente Fredy Knie, 76 ans, croisé mardi sous la tente principale dressée au centre de la plaine de Plainpalais, tandis qu’alentour le personnel technique s’affaire au montage. Désormais à la retraite, l’ex-directeur artistique et dresseur de chevaux a vécu de l’intérieur les trois précédents shows aquatiques du cirque national. «Je me souviens de numéros avec des otaries, des pingouins, des crocodiles, des serpents, des pélicans… et des canards», énumère-t-il en caressant un petit caniche prénommé Lili.

L’affiche de la tournée 2023. Un rideau aquatique constitue la nouveauté marquante de cette édition. DR

«Dans le temps, déverser de l’eau sous le chapiteau impliquait une infrastructure très lourde. Un grand bassin était installé au centre de la piste, un autre à l’extérieur, et l’eau dégringolait depuis l’estrade de l’orchestre.»

Les animaux exotiques ont disparu, et la technologie a radicalement changé. Désormais, les artistes évoluent au centre d’un cercle de pluie de 6 mètres de diamètre, composé de fines gouttelettes tombant des cintres en rang serré. Des effets pointus permettent de dessiner notamment le mot Knie, ou de représenter des oiseaux et des chevaux virtuels, sans qu’il s’agisse d’une projection.

De Céline Dion au Cirque du Soleil

Initiée par le directeur technique Maycol Errani, également artiste, l’idée de réintégrer l’élément liquide sous une forme moderne a trouvé sa concrétisation auprès de la société française Aquatique Show. L’entreprise strasbourgeoise a notamment conçu les effets d’eau du spectacle de Céline Dion au Caesars Palace de Las Vegas et ceux du Cirque du Soleil pour «Luzia», vu l’an dernier à Genève.

Concepteur lumière, Axel Melchior contrôle tous les effets d’eau durant le spectacle, par le biais d’un système sophistiqué . DR

Le rideau ruisselant présenté chez Knie porte un nom: l’Aqua Graphic. Des buses brevetées donnent à l’eau une texture spécifique, qui capte un maximum de lumière. Huit cent septante électrovannes contrôlables individuellement commandent l’ouverture ou la fermeture d’un réservoir situé tout en haut du chapiteau. Elles permettent de programmer le volume et le rythme de diffusion de l’eau.

Douche froide

L’homme qui pilote ce système sophistiqué s’appelle Axel Melchior. Concepteur lumière, le jeune Français de 24 ans travaille depuis six ans chez Knie. «Par le biais d’un ordinateur, je contrôle tous les effets d’eau durant le spectacle. Il faut s’assurer que le liquide qui part du réservoir principal de 70’000 litres situé dans les coulisses parvienne sans encombre au sommet du chapiteau, où l’on trouve également un réservoir de 800 litres. Quand mes voyants sont au vert, c’est que tout va bien.»

Le chapiteau Knie, tel qu’il se présente pour cette nouvelle tournée entamée le 10 mars. DR

Depuis le lancement de la tournée Knie, le 10 mars à Rapperswil (SG), un seul incident à signaler. À Winterthour, début avril, la pompe du réservoir principal n’a pas fonctionné. «On n’a pu utiliser seulement l’eau contenue dans le réservoir situé tout en haut. Les effets ont duré moins longtemps.» Dans le public, quasi personne ne s’en est réellement aperçu.

Circulant en circuit fermé, l’eau cascade sur la scène, percée de milliers de petits trous permettant le drainage. Filtrée, elle est récupérée et réinjectée dans les tuyaux. Au fait, eau froide ou eau chaude? «Elle est froide», répond Axel Melchior. «Le calcaire contenu dans l’eau chaude aurait réduit la qualité des images.» Fugitives, celles-ci se dissolvent rapidement. Mais elles marquent durablement les esprits. À vérifier jusqu’au 17 septembre.

Parmi les numéros attendus, celui de la roue Cyr. Au sol et dans les airs, un artiste ukrainien virevolte comme une toupie et défie les lois de la gravité. DR

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

