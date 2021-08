Quatre projets ambitieux - Étape décisive pour les projets d’agrotourisme de l’Ouest

Charles-Bernard Bolay (Abattoir régional), Luc Pellet (Maison des vins de La Côte) et Christian Viande (Fromagerie de l’Étraz à Senarclens), réunis sur cette photo en juin 2019, ont dû patienter plus qu’ils ne l’avaient imaginé pour voir leur dossier soutenu par les autorités. Ce n’est plus qu’une question de semaines avant la validation formelle du Grand Conseil.

Florian Cella