Duel présidentiel – États-Unis: comprendre l’élection en 8 mots «Swing States», Collège électoral, «The winner takes all»… Les clés pour comprendre le scrutin. Andrés Allemand Smaller

Un bureau de vote en Caroline du Sud, où l’on pouvait exprimer son suffrage depuis le 6 octobre. AFP

Quand donc saura-t-on le nom du prochain président? Y a-t-il des États plus importants que d’autres? Quelle valeur faut-il donner aux premières projections? À quoi sert l’étrange Collège électoral et qui sont donc ses «grands électeurs»?

«Electoral College»

On ne le dira jamais assez: le président des États-Unis n’est pas élu directement par la majorité des votants. En réalité, ceux-ci élisent les 538 membres d’un «Collège électoral» qui se réunira plus tard, dans plusieurs semaines, pour désigner formellement le futur locataire de la Maison-Blanche. Chacun des 50 États envoie à ce Collègue électoral un nombre de délégués proportionnel à sa population. La Californie en choisit 55, le Texas 38, la Floride et New York en désignent 29, mais le Wyoming, par exemple, n’en délègue que 3. Il faut décrocher le soutien d’au moins 270 de ces «grands électeurs» pour atteindre la majorité, et donc remporter l’élection.