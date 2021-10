Nations Unies – États-Unis et Érythrée élus au Conseil des droits de l’homme La présence de l’Érythrée, accusée par des ONG de violations des droits humains, ne fait pas l’unanimité.

Les États-Unis, après quelque quatre ans d’absence dont a profité la Chine, et l’Érythrée, accusée par des ONG de violations des droits humains, ont été élus jeudi par l’Assemblée générale des Nations Unies pour un mandat de trois ans au Conseil des droits de l’homme.

Lire également: Abo ONU - Genève «Le retour des États-Unis, c’est bien. Mais ça changera peu» Dix-huit pays étaient candidats pour 18 postes à pourvoir avec une entrée en fonction prévue le 1er janvier. Le vote était à bulletins secrets.

Outre les États-Unis (seulement 168 voix obtenues) et l’Érythrée (144 voix), ont été élus à la majorité des voix (soit au moins 97 votes) des 193 membres de l’ONU les pays suivants: Bénin (189 voix), Cameroun (179 voix), Gambie (186 voix), Somalie (171 voix), Émirats arabes unis (180 voix), Inde (184 voix), Kazakhstan (184 voix), Malaisie (183 voix), Qatar (182 voix), Lituanie (178 voix), Monténégro (178 voix), Argentine (175 voix), Honduras (172 voix), Paraguay (185 voix), Finlande (180 voix) et Luxembourg (180 voix).

Régimes autoritaires

L’arrivée de l’Érythrée dans le cénacle de 47 membres pose à nouveau la question de la présence de régimes autoritaires violant les droits humains au sein de la plus haute instance des droits de l’homme de l’ONU.

«Les Chinois et tous ceux qui fondamentalement ne sont pas en faveur des droits de l’homme tels que (nous) les Européens les concevons (…) opposent des droits économiques, sociaux et culturels. Cela ne date pas de maintenant mais la tendance se renforce indéniablement», avait déclaré avant le vote à l’AFP un diplomate européen.

Selon un autre diplomate européen, «l’objectif de la Chine est simple: détruire le concept d’universalité des droits de l’homme et faire valoir une vision conforme à son système politique».

La Chine et plusieurs de ses partenaires, dont le Bélarus et le Venezuela, ont multiplié ces dernières années les déclarations conjointes soutenant l’action de Pékin à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet, et dénoncé «les violations des droits humains» dans les pays occidentaux, y compris contre les autochtones canadiens.

Certains craignent que le retour des Américains renforce cette tendance à la polarisation croissante, même si d’autres soulignent que les États-Unis n’ont pas eu besoin d’être présents dans la salle pour exercer leur influence.

États-Unis vs Chine

«Avec la présence des cinq membres permanents (États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France) du Conseil de sécurité dans le Conseil des droits de l’homme, on peut penser effectivement que les Chinois et les Américains ne se feront pas de cadeaux (et) utiliseront le Conseil comme une des arènes où ils exposeront leurs rivalités», a souligné le premier diplomate européen.

A la tête du centre de réflexion Universal Rights Group à Genève, Marc Limon regrette que les États-Unis «se (soient) essentiellement concentrés sur la Chine» depuis leur retour comme observateur au CDH cette année, précisant que «beaucoup de pays (…) ne veulent pas voir le système multilatéral pris en otage».

Dans un communiqué se félicitant du retour de Washington au sein du Conseil, l’ambassadrice américaine auprès de l’ONU à New York, Linda Thomas-Greenfield, a confirmé que la Chine restait une préoccupation majeure pour les États-Unis.

«Nos premiers efforts comme membre à part entière du Conseil se concentreront sur ce que nous pouvons accomplir dans des situations de grande nécessité, comme en Afghanistan, Birmanie, Chine, Éthiopie, Syrie et au Yémen», a-t-elle dit.

L’ambassadeur chinois auprès de l’ONU à Genève, Chen Xu, avait espéré avant le vote que les États-Unis, une fois membre du Conseil, puissent «mener un dialogue constructif et essayer de ne pas faire des droits humains un instrument politique».

«Mascarade électorale»

Pour l’élection de cette année, des ONG ont accusé les groupes régionaux d’avoir présenté le même nombre de candidats que de sièges vacants – une «mascarade électorale» pour l’ONG UN Watch – et de ne pas avoir mis un frein à la candidature de pays autoritaires.

La présence de ces États au Conseil est l’une des raisons qui avaient poussé l’administration de Donald Trump à quitter l’institution en juin 2018, en l’accusant d’hypocrisie et de s’acharner contre Israël.

Si le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a souligné cette année l’importance du Conseil notamment pour attirer rapidement l’attention sur des crises, il ne l’en a pas moins encouragé «à se pencher sur sa manière de fonctionner».

