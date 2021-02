Météo – États-Unis: forte tempête de neige attendue au Nord-Est Une importante tempête devait couvrir de neige dimanche nombre de villes sur la côte Est des États-Unis après avoir touché la capitale Washington.

La neige sur le National Mall à Washington le 31 août 2021. AFP

Un avis de tempête hivernale a été émis par le service météorologique national (NWS) pour le nord-est des États-Unis, sur un territoire allant de la Virginie jusqu’au Maine. Au sud de New York, dans le New Jersey et sur une partie du Connecticut la couche de neige pourrait atteindre entre 45 et 60 centimètres, selon le NWS.

À l’approche de la tempête, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy a déclaré l’état d’urgence donnant ainsi aux autorités la possibilité de fermer des routes, d’évacuer des habitations et d’acheminer des équipements nécessaires pour la sécurité publique. Il a également ordonné la suspension de l’ensemble du transport public dans tout l’État jusqu’à lundi. «Chargez vos équipements et si vous êtes affectés par des coupures de courant, signalez-le immédiatement» aux autorités, a-t-il écrit sur Twitter à l’adresse des habitants.

La tempête qui a touché la Californie avec par endroits des couches de neige d’1,8 mètre de hauteur la semaine dernière, s’est déplacée vers le Midwest touchant en particulier Chicago.

Washington enneigé

À Washington, la neige a commencé à tomber dans la nuit de samedi à dimanche. La NWS prédit une couche de neige pouvant aller jusqu’à une vingtaine de cm dans la région de Washington et Baltimore, dans le Maryland.

La tempête devait se poursuivre jusqu’à mardi.

Selon un responsable de la Maison-Blanche, le président Joe Biden a réuni des conseillers pour discuter «une série de sujets, dont l’approche de la tempête hivernale».

AFP