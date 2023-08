États-Unis – La tempête tropicale Hilary s’abat sur le sud de la Californie Après avoir fait un mort au Mexique, la tempête tropicale Hilary a touché le sud de la Californie ce dimanche, accompagnée d’une pluie torrentielle et de vents puissants.

Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région méridionale de l’État. AFP

Une pluie torrentielle s’est abattue dimanche sur le sud de la Californie à l’approche de la tempête tropicale Hilary qui menace le sud-ouest des Etats-Unis après avoir traversé le nord-ouest du Mexique, faisant au moins un mort sur son passage.

Même rétrogradée d’ouragan à tempête tropicale, Hilary reste dangereuse avec des vents de l’ordre de 95 km/h balayant la péninsule de Basse-Californie, d’après le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis. «Le cœur de Hilary va traverser le sud de la Californie au cours des prochaines heures», a prévenu le NHC. «Des inondations dangereuses voire catastrophiques pourraient se produire lundi en Basse-Californie et des parties sud-ouest des Etats-Unis», a-t-il ajouté.

«Hilary va avoir un grave impact, menaçant la Californie du Sud», a déclaré à CNN la responsable de l’Agence fédérale américaine pour les situations de crise (Fema), Deanne Criswell, qui a déployé ses équipes dans les régions que doit traverser Hilary. Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région méridionale de l’État.

Tornades

Cinq centres d’accueil ont été mis en place et 7500 agents sont mobilisés, dont des équipes de sauvetage et plusieurs centaines de soldats, selon le bureau du gouverneur. San Diego se prépare à des inondations potentiellement dangereuses. Dans ce grand port militaire sur le Pacifique, la marine américaine a déclaré que des navires et des sous-marins prendraient la mer avant l’arrivée de la tempête.

«La sécurité reste notre priorité absolue, et mettre tous les navires possibles en mer nous permet de gérer plus facilement la situation à terre», a déclaré le commandant de la troisième flotte américaine Michael Boyle dans un communiqué. Des tornades menaçaient également de se former dans certains endroits du Colorado ou du désert de Mojave.

Selon Nancy Ward, directrice du bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie, Hilary pourrait être l’une des pires tempêtes à frapper l’État depuis plus d’une décennie. «C’est une tempête très, très dangereuse et majeure», a-t-elle déclaré.

Le président américain Joe Biden suit de près les préparatifs, selon la Maison-Blanche. Il doit par ailleurs se rendre avec la première dame, Jill Biden, à Hawaï lundi pour constater les dégâts causés par les incendies de forêt et prendre connaissance des opérations de fouilles qui se poursuivent.

Un mort au Mexique

Au Mexique, Hilary et ses pluies diluviennes ont fait un mort et endommagé des infrastructures au sud de la péninsule de la Basse-Californie. La victime a été emportée avec son véhicule par une brutale montée des eaux, a indiqué l’agence mexicaine de protection civile, mettant en garde contre de possibles glissements de terrain et des routes bloquées en Basse-Californie.

Il s’agit de la première tempête tropicale de la saison à toucher terre côté Pacifique. Le gouvernement de l’État de Basse-Californie, où se trouve la ville de Tijuana, a ouvert des abris temporaires.

Le gouvernement mexicain a déployé près de 19’000 soldats dans les États les plus touchés par la tempête, tandis que le service public fédéral d’électricité a envoyé 800 personnels et des centaines de véhicules pour faire face à d’éventuelles pannes. Selon les scientifiques, les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe avec le changement climatique.

AFP

