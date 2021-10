Voyage à travers l’Europe – Eté indien: Six destinations hautes en couleur L’été indien est surtout connu en Amérique du Nord. Et pourtant il existe aussi des forêts en Europe qui produisent des explosions de couleurs particulièrement intenses en automne. Anita Suter (Travelcontent)

"Ruska", c’est l ’ expression finlandaise pour désigner l ’ été indien. Unsplash

Splendeurs gourmandes

Südtirol /Tiberio Sorvillo Südtirol /Tiberio Sorvillo 1 / 2

Tyrol du Sud, Italie. L’automne dans le Tyrol du Sud est aussi appelé: " le temps des Törggelen ". Traditionnellement, paysans et négociants en vin se retrouvaient dès le mois d’octobre pour déguster le vin nouveau. Pour les autochtones, c’est la plus belle période de l’année, le moment où les forêts et les vignobles prennent des nuances jaune orange et où le soleil est bas dans le ciel. Pendant les "Törggelen", les agriculteurs ouvrent les portes de leurs fermes et proposent aux visiteurs de copieux plats faits maison. Pour perdre des calories après ces festins, pourquoi ne pas s’élancer sur un sentier de randonnée ou une piste cyclable, à vélo ou VTT? L’automne est particulièrement beau autour de Merano, près de Bolzano, ou dans la vallée Isarco. Sans oublier la vallée de Villnöss, avec les impressionnantes Dolomites en toile de fond.