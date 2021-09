Participez à notre quiz - Êtes-vous incollable sur le canton de Vaud?

Clément Bonard est journaliste web et écrit pour la rubrique vaudoise. Après un bachelor en science politique à Lausanne, il a obtenu son master à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Il a travaillé pour Le Matin, Le Matin Dimanche, et la radio neuchâteloise RTN.

@ClementBnrd