Ville de Lausanne – Éthique policière: dix ans de recommandations enfin dévoilées La Municipalité publie les rapports du Comité d’éthique de la police. Confidentiels depuis 2011, certains étaient pourtant destinés au public. À quoi ont-il servi? Chloé Banerjee-Din

En 2011, le Comité d’éthique a recommandé de changer profondément la formule d’assermentation prononcée par les policiers, la jugeant «pathogène». VQH (archive)

À quoi sert le comité d’éthique de la police de Lausanne? Cette question s’est posée avec acuité lors de l’entrée en fonction de son nouveau président, le criminologue Martin Killias, le 1er janvier dernier. Et pour cause: à cette date, sur six rapports produits par cet organe depuis sa création en 2009, un seul avait été rendu public (notre édition du 14 janvier). Interpellée par «24 heures», la Municipalité vient de mettre en ligne l’ensemble de ces travaux ainsi que les rapports d’activité du comité. Cette publication permet de dresser le bilan d’un organe dont la mise en place était présentée comme novatrice dans les années 2000.