Monsieur Schaltegger, les fonctionnaires sont-ils gâtés en Suisse?

On peut certainement dire que les conditions de travail dans les administrations sont généralement bonnes. Le salaire moyen pour un poste à temps plein à la Confédération est d’environ 120’000 francs suisses par an. Nous avons récemment réalisé une étude sur les salaires en comparant des profils de poste similaires dans l’administration et dans le secteur privé. Il en ressort que les salaires sont en moyenne 12% plus élevés à la Confédération. Dans les classes de salaires inférieures, la différence est même un peu plus élevée, alors qu’elle n’est que de 6,5% pour les salaires les plus élevés.