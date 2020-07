Culture de CBD – Étoy encadre le chanvre légal Interpellée par plusieurs citoyens, la Municipalité a décidé de légiférer sur la plantation de CBD sur son territoire. Sarah Rempe

La culture de chanvre légal se développe en Suisse et les communes doivent faire face à la problématique de son odeur durant la floraison des plants. TAMEDIA AG

Une parcelle de 7 hectares proche de plusieurs habitations et à proximité de l’école. C’est l’endroit qui a fait s’inquiéter bon nombre d’Étierruz durant le mois de juin. La raison? Du chanvre légal (CBD) a été planté et les citoyens se montrent sceptiques quant à la période de floraison qui devrait intervenir durant le mois de septembre. «La plantation de chanvre dégage une odeur nauséabonde et une puanteur très forte lors de la floraison, nous a confié un habitant du village. Cela pendant une durée de quatre à cinq semaines, ce qui peut provoquer des maux de tête et des nausées aux collégiens ainsi qu’aux riverains.»