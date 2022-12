Plan environnemental – Étoy fait son bilan carbone en attendant mieux L’Exécutif a présenté le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire communal. Un premier pas vers des mesures espérées dès l’année prochaine. Maxime Schwarb

La municipale d’Étoy Tania Séverin est à la manœuvre pour faire de sa commune une entité exemplaire sur le plan des émissions de carbone. 24HEURES/MAXIME SCHWARB

Étoy vise depuis plusieurs années à s’ériger en exemple sur le plan environnemental. Avant de boucler au premier semestre 2023 son PECC (pour Plan énergie et climat communal, via lequel le Canton propose aux communes un appui technique et financier pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques), la Commune a présenté le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire communal.

Résultat: il y a encore du travail. En 2019, 46’102 tonnes de CO 2 ont été produites. Cela représente 15,8 tonnes par habitant, contre 15,2 en moyenne sur l’ensemble du canton. Bien loin, surtout, de l’objectif de 1,5 tonne visé pour 2050 par l’Accord de Paris. «Le chemin est encore long… C’est pourquoi les gestes de chacun sont essentiels. Il faut néanmoins être conscient que la marge de manœuvre des communes est finalement mince et que les échelons supérieurs doivent s’impliquer pour faire bouger les lignes», tempère la municipale Tania Séverin.

Des pistes pour la suite

Pour s’améliorer, la Municipalité mise sur l’engagement de ses citoyens. Il y a tout d’abord un atelier durant lequel ceux-ci ont été amenés à imaginer un projet en lien avec quatre thématiques: mobilité, énergie, consommation et production, et finalement biodiversité. «L’idée qui est beaucoup revenue, c’est la création d’une passerelle enjambant le vallon de l’Aubonne. Actuellement, il est beaucoup trop dangereux de se rendre à la gare d’Allaman à pied ou à vélo, mais des pistes sont à l’étude», décrit Tania Séverin.

La seconde démarche est un sondage réalisé en ligne traitant des quatre mêmes thématiques. Quelque 565 propositions ont été recueillies. «Nous avons été agréablement surpris de l’engouement généré par la démarche. Il faudra maintenant en tirer le meilleur.» Le tout sera présenté à la population du village le 9 février.

