Promotion de la gastronomie – Être acteur de la Semaine du goût? Les inscriptions pour participer à la Semaine suisse du goût sont ouvertes jusqu’au 15 mai. Cécile Collet

Les produits locaux – vendus ici au marché du samedi au centre-ville de Lausanne – sont une part importante de la Semaine du goût. YVAIN GENEVAY/LMD

Vous avez un terroir à faire découvrir? Une spécialité à faire déguster? Une activité autour de l’alimentation à proposer aux enfants? Si c’est le cas, vous devriez vous inscrire à la 22e Semaine du goût, qui se déroulera dans toute la Suisse du 15 au 25 septembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai.

Pour avoir une chance d’être sélectionné par les comités régionaux, quelques critères sont à respecter. Il faut proposer un événement qui valorise le goût, la cuisine et le plaisir de manger, travailler avec des produits authentiques où l’homme, les animaux et le terroir ont encore toute leur importance, s’impliquer pour donner un aspect pédagogique à son événement et enfin favoriser les échanges et la convivialité.

Lors des dernières éditions, quelque 3000 événements ont été organisés dans toute la Suisse, allant des ateliers aux balades gourmandes, des marchés aux dégustations… Des bons réservés aux 16-25 ans ont aussi permis aux épicuriens précoces de découvrir un menu quatre plats gastronomiques pour 60 francs.

Les frais d’inscription sont modestes (entre 100 et 200 francs) voire inexistants pour les événements destinés aux enfants, les événements à but non lucratif et les membres des associations partenaires. Même, ils ne devraient pas être un frein et une demande d’exonération est toujours possible!

Cette année, Bâle assume le rôle d’ambassadeur en tant que Ville suisse du goût. La marraine de l’événement – une Bâloise? – sera dévoilée le 22 mars.

