Raphaël Wicky est de retour – «Être entraîneur de Young Boys, c’est quelque chose de grand» Quatre ans après avoir été remercié de Bâle, le Haut-Valaisan retrouve un club suisse. À 45 ans et après un passage aux États-Unis, son retour au pays est attendu. Valentin Schnorhk - Saanen (BE)

Raphaël Wicky a toujours les mêmes convictions: celles d’une équipe «active et dominante», notamment. Même s’il affirme avoir progressé. Keystone-ATS

En Suisse, les frontières cantonales ont l’avantage d’être poreuses. Cela rend bien plus simple la circulation. Surtout dans les Préalpes occidentales, qui s’étalent sur les territoires fribourgeois, vaudois et bernois. Pour rejoindre Saanen, il faut voir du pays. On ne sait plus trop où l’on est. Même l’indice de la langue manque de fiabilité. Dans ce coin-là, non loin de Gstaad, le bilinguisme est la norme. Ce n’est peut-être pas tout à fait un hasard que Young Boys s’y soit établi pour son stage de préparation.