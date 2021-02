Fin de mandat à Genolier – «Être femme en politique est plutôt un atout» Florence Sage quitte son poste de syndique de Genolier après deux législatures et 22 ans à la Municipalité. Elle évoque cette tranche de vie en milieu masculin. Yves Merz

Florence Sage, syndique de Genolier, pose devant le bâtiment de l’administration communale. Son premier combat politique, gagné, fut de refuser qu’on déplace la fontaine qui est derrière elle. CHRISTIAN BRUN

Rien ne la prédestinait à devenir la «cheffe» de sa Commune. C’est à la suite d’une histoire de village que Florence Sage (Rattaz, à l’époque), s’est portée candidate au Conseil communal, en 1996. «Deux camps se bataillaient pour savoir s’il fallait déplacer la fontaine du centre. J’étais contre, dans le groupe Genolier Demain. C’était juste avant les élections. Le groupe a déposé une liste. Je me suis inscrite.» Sans savoir que cette décision allait l’engager pour 25 ans de politique locale et régionale.

En 1999 déjà, cette Genevoise d’adoption arrivée du bout du lac à Genolier en 1973, à l’âge de 11 ans, était élue tacitement à la Municipalité pour succéder à Claudine Deferne, démissionnaire pour cause de maladie. «J’étais la seule femme du collège municipal, et la plus jeune mais le syndic Etienne Dumont m’a tout de suite pris sous son aile. Évidemment, comme c’était l’habitude quand il y avait une femme, on m’a donné les écoles, ce qui me convenait parfaitement.»

«Je ne me suis jamais sentie discriminée parce que j’étais une femme.» Florence Sage, syndique de Genolier.

Femme de contact, et de consensus, mais sachant aussi faire preuve de fermeté dans ses prises de position, Florence Sage a gagné la confiance de ses collègues, des membres du Conseil, et de la population. «Je ne me suis jamais sentie discriminée parce que j’étais une femme. Je pense plutôt qu’être une femme en politique est un atout. Nous n’agissons pas selon des schémas préétablis. Nous avons de la flexibilité et plus d’une corde à notre arc pour convaincre, pour interagir et rallier les gens à notre cause», explique cette personnalité mariant charme et caractère.

Après douze ans de Municipalité, son accession au poste de syndique en 2011 s’est faite naturellement. «Là, j’ai dû prendre mes marques et me montrer plus affirmée pour présider le collège, reconnaît-elle. Mais il n’y a jamais eu de heurts et je n’ai jamais été minorisée parce que j’étais une femme. De même lorsque j’ai eu des responsabilités au sein du Comité directeur du Conseil régional du district de Nyon. Mon plus grand plaisir, c’est la proximité avec les gens du village, même si cela prend plus de temps d’aller acheter son pain le dimanche matin. Je souhaite aux suivants de pouvoir aussi travailler en bonne intelligence, car alors, cette fonction est un cadeau.»