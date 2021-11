Interview de Tristane Banon – «Être réduit à son statut de victime, c’est insupportable!»

Dans l’affaire dite DSK, le Parquet de Paris a reconnu en octobre 2011 des faits d’agression sexuelle prescrits. Vous étiez une victime, vous ne l’êtes plus?

Quand on a été victime à un moment de sa vie, il ne faut pas accepter que cela nous définisse pour le restant de nos jours. Si l’on s’enferme dans la condition victimaire, on annule toutes les choses merveilleuses que la vie rend possibles et qui, elles, nous définissent en tant que personne: le travail, la famille, les créations dont on est capable. Ce qui permet la réclusion, c’est que la victimisation donne presque un confort victimaire: les gens vous plaignent, on vous regarde avec empathie et on vous soigne comme un enfant malade. Mais être réduit à ça est insupportable. Je ne revendique aucun statut victimaire. Et je suis effarée d’entendre des féministes dire qu’on reste victime toute sa vie quand on l’a été. La condition de victime n’est pas un destin. Quand on l’a malheureusement connue, vouloir la dépasser constitue sans doute le pari le plus intéressant qu’on puisse faire.