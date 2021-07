Sport et philosophie – «Être un champion, c’est avant tout un état d’esprit» Cet été, l’Euro et les JO vont sacrer leurs champions. Au-delà d’un titre, qu’est-ce qui élève un athlète à un tel rang de reconnaissance? Plusieurs personnalités du monde sportif se penchent sur leur définition de ce qui fait l’essence de ces héros modernes. Pierre-Alain Schlosser

Mohamed Ali, sous le nom de Cassius Clay, lève le poing, après sa victoire au 4 e round sur Archie Moore, par K.-O. technique, à Los Angeles, le 15 novembre 1962. Le jeune boxeur de 20 ans avait prédit avant le combat qu’il stopperait son adversaire à la 4 e reprise. Getty Images

Il y a les «champions» régionaux, nationaux, d’Europe et du monde. Entre Roland-Garros, l’Euro et les prochains Jeux olympiques, il ne se passe pas un jour sans que l’on évoque le mot «champion». Mais qu’est-ce qui définit ce terme générique désignant un athlète particulièrement vertueux par rapport aux autres?

«Pour moi, le champion ne se résume pas à un résultat, commence Georges-André Carrel. C’est avant tout un état d’esprit, un comportement. En Federer, il y a l’athlète et il y a l’homme. Le champion me sensibilise quand il l’est par son fair-play, son respect, son modèle humain. Revenir à 40 ans, après un an d’arrêt et deux opérations: c’est aussi ça être un champion. Même s’il ne gagne pas. Le champion, c’est celui qui se relève.»