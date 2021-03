Préserver la faune – Le Bioparc Genève au chevet des crocodiles sacrés L’institution s’est donné pour mission d’œuvrer à la reconnaissance de l’espèce, avec, pour enjeu, sa conservation. Frédéric Thomasset

Vidéo: Crocodiles sacrés, les nouveaux résidents du Bioparc Frédéric Thomasset

Pour les trois crocodiles du Bioparc, difficile de comprendre ce qui se trame à l’extérieur. Après tout, depuis quelques mois qu’ils ont élu domicile dans le refuge genevois, leur vision du monde est forcément limitée. On agite parfois des boules de couleur sous leurs yeux pour les stimuler. On leur brandit des pattes de poussin pour les rassasier. On leur parle pour les rassurer. Sinon? Rien à signaler.

Dans le bassin de l’institution, à l’aménagement proche d’un habitat naturel, les jours passent et se ressemblent, paisibles. Une routine tout juste troublée par la présence occasionnelle d’un journaliste en mission. Manger, dormir et poser pour la photo, finalement ça doit être ça, la vie d’un crocodile sacré.