Sorties streaming – «Euphoria» et autres pépites sur la RTS Euphorie toxique en saison 2, «Yellowstone» apaisé au volume 3, les «vieilles» de «Sex and the City» reliftées dans «And Just Like That»… Cécile Lecoultre

«Euphoria, saison 2»

Zendaya, ici dans le rôle de Rue, est devenue une super star entre deux saisons d’«Euphoria». DR

Lancée par HBO en 2019, «Euphoria» a tapé l’incruste dans la génération Z, lui tendant le miroir d’une jeunesse fracassée dans les paradis artificiels. La délurée Rue a survécu, son interprète Zendaya devenant une glorieuse influenceuse des temps modernes. Sa copine Jules, incarnée par le trans Hunter Schafer, se débat toujours en garçonne hyperféminine aux pulsions en tous genres. Rien ne choque personne.

Abo À suivre Découvrez le meilleur du streaming de ce mois C’est d’ailleurs cette liquidité morale, molle et fluide, qui frappe toujours. Ici, hormis l’overdose fatale, rien ne stoppe le flux d’un monde fou furieux. Esthétique léchée mais violence et sexualité frontale, bande-son vintage sophistiquée mais traitement sans tabous: un sacré trip, tout comme l’entame de chaque chapitre, pur shoot de mise en scène. Celui de la saison 2 pose en modèle du genre, avec une introspection intra-utérine aussi spectaculaire que l’ingestion d’un mégot par un nourrisson éveillé.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«And Just Like That»

Jessica Jessica Parker de retour en «Jackie Kennedy.02» super stylée dans «And Just Like This». HBO MAX HBO MAX

«Sex and the City» (1998-2004) pour mémoire, c’était le monde d’avant, où Carrie saluait les godasses d’un «Bonjour mes amours», causait sexe avec ses potes et coursait le prince charmant en passant pour une féministe. «And Just Like That» veut prouver que les héroïnes – sans Samantha, en bisbille –, savent évoluer en quinquas de l’ère post-MeToo.

Dès le départ, M. Big meurt par infarctus sur vélo d’appartement, enterrant tout un style de vie new-yorkaise embourgeoisée. Les efforts de Carrie pour prononcer les mots «masturbation» à l’antenne de son podcast, les gaffes de Miranda qui se promeut justicière de la cause noire et autres gags scénarisés pèsent en efforts laborieux. La minisérie a pourtant passionné outre-Atlantique.

«Yellowstone, saison 3»

Les fils, les pères et leurs ancêtres dans «Yellowstone, saison 3», une série qui provoque par ses manières parfois carrées mais enthousiasme par sa volonté de parler des mutations profondes de l’Amérique. Paramount Paramount

Avec sa défense de «l’Ouest, le vrai» aussi résistante à mâcher qu’une vieille couenne de bœuf, le patriarche de Yellowstone a pu agacer, ses manières puant parfois la bouse de vache. Mais la sagesse vient avec l’âge et les aventures du clan Dutton passionnent avec des éclairs de sérénité inédite en saison 4.

À lire aussi Abo Netflix et PlayRTS Quelques pépites à voir en streaming Abo Sur la plate-forme Disney + Huit heures d’intimité avec les Beatles en répétition Producteur du show depuis 2018, Kevin Costner, 66 ans, se souvient de «Danse avec les loups» dans des séquences oniriques, le scénariste Taylor Sheridan ironisant même sur ces riches colons blancs menacés dans leur survie comme jadis les Indiens Lakotas. Un final spectaculaire ne laisse aucun doute sur la suite, déjà diffusée depuis novembre aux États-Unis. CLE

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

