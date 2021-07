Éditorial - Euro 2020: fermez les yeux!

Par humilité, s’interdire toute pensée magique. Par gourmandise, fermer les yeux et laisser courir l’imagination. Ici, un nouveau rendez-vous avec l’histoire, contre l’Espagne cette fois, mais seulement un match de football, fût-il exceptionnel. Là, en revanche, une terre inconnue et fantastique, une équipe de Suisse qui peut se retrouver en demi-finale de l’Euro. On le répète: en demi-finale de l’Euro!

Ne pas rouvrir les yeux et aller plus loin encore, juste pour le plaisir, sans arrogance, simplement parce que c’est devenu possible, parce que si elle a battu la France, alors oui, cette Suisse éliminera aussi l’Espagne. Les yeux toujours clos, voyager dans toutes les villes de Suisse, dans tous les villages, partout y voir des scènes ahurissantes de joie, comme lundi soir, mais en plus fort encore. Le football est sans doute chose bien futile, mais à considérer sa force émotionnelle, il a seul cette capacité à réunir.

«Pour s’être éveillée à des ambitions dévorantes qu’elle a su assumer, cette Suisse a déjà écrit l’histoire.»

En gardant encore les paupières closes, se réunir, donc. Autour des héros, autour de Vladimir Petkovic et de ses joueurs, pour leur dire merci. Sans les déranger avant la demi-finale à préparer. Prendre le pouls de cette sélection, c’est constater que cette équipe de Suisse ne s’interdit rien, surtout pas de nous faire rêver.

Alors seulement, ouvrir les yeux et attendre le Suisse-Espagne de ce vendredi soir. Sans rien oublier. Ni du rêve, ni de la réalité. Les Espagnols, favoris, vont peut-être l’emporter, c’est vrai. Mais pour s’être éveillée à des ambitions dévorantes qu’elle a su assumer, cette Suisse a déjà écrit l’histoire. Comme elle l’avait promis.

C’est sa première victoire. Pour le reste, en attendant le verdict de ce quart de finale, fermez les yeux. Cette possibilité d’un rêve, c’est déjà sa deuxième victoire.

