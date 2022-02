Procès de Credit Suisse – Evelin Banev est convoqué au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone Le procès est lié à une affaire de blanchiment de dizaines de millions de francs par la banque pour une organisation criminelle bulgare. Son chef, Evelin Banev, devrait être entendu lundi.

Le procès de Credit Suisse et de quatre coaccusés s’est ouvert lundi devant le Tribunal pénal fédéral (archives). KEYSTONE/TI-PRESS

Le procès de Credit Suisse et de quatre coaccusés s’est ouvert ce matin devant le Tribunal pénal fédéral. Ils répondent de blanchiment pour une organisation criminelle bulgare. Evelin Banev, le chef de cette dernière, devrait être entendu par vidéo.

À ce sujet: Abo Procès pour blanchiment Chez Credit Suisse, les millions de la cocaïne débarquaient en valise à roulettes Les quatre accusés et le représentant de la banque se sont présentés lundi matin devant la Cour des affaires pénales. Présentant le programme des quatre semaines à venir, le président Stephan Zenger a indiqué que le chef du clan, Evelin Banev, devrait être entendu par vidéoconférence durant la troisième semaine. Condamné dans plusieurs pays d’Europe, Banev a été arrêté l’automne passé en Ukraine.

Les avocats de la défense ont ouvert les feux en plaidant la prescription, totale ou partielle, des faits reprochés. Ils ont rappelé que le blanchiment simple est caduc au bout de 7 ans et le blanchiment aggravé au bout de 15 ans. Si ce dernier était retenu, tous les actes antérieurs au 4 mars 2007 seraient prescrits, dès lors que chaque acte doit être considéré isolément.

Pas de blanchiment aggravé

Les avocates de Credit Suisse et de son ex-employée ont estimé que les critères du blanchiment d’argent aggravé, soit l’exercice par métier, les gains importants, l’organisation et la planification, n’étaient pas réalisés. Elles ont souligné que l’augmentation du revenu annuel de la conseillère clientèle – qui est passé de 145’000 francs en 2004 à 345’000 francs en 2007 – serait due largement à d’autres fonds gérés par elle.

Si la cour devait entendre les arguments de la défense, elle pourrait rendre une ordonnance de classement pour une partie ou la totalité des faits. Dans ce dernier cas, la procédure menée depuis 2008 par le Ministère public de la Confédération (MPC) prendrait fin sans condamnation après près de 15 ans d’enquête.

Trafic de cocaïne

Le MPC reproche à la banque et aux coaccusés d’avoir blanchi plusieurs dizaines de milliers de francs pour le compte d’une organisation criminelle bulgare entre 2004 et 2007. Ces fonds provenaient d’un trafic à large échelle de cocaïne entre l’Amérique latine et l’Europe.

Les accusés répondent de blanchiment aggravé et, pour certains d’entre eux, de participation ou soutien à une organisation criminelle et faux dans les titres. Aux côtés de Credit Suisse comparaissent une ancienne conseillère à la clientèle de la banque, deux Bulgares – des hommes de confiance de Banev – et un collaborateur de Julius Baer qui avait démissionné pour se mettre au service du clan.

