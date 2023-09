Évènement à Y-Parc – L’artisanat horloger au cœur d’un festival familial La première édition du Festival suisse de l’horlogerie a lieu en fin de semaine à Yverdon. Des ateliers mettront en valeur ses savoir-faire méconnus. Fabien Lapierre

L’escalier hélicoïdal d’Explorit, où se tiendra le festival horloger, rappelle le spiral d’une montre mécanique. PATRICK MARTIN

«Ils sont les architectes du temps. Nous voulons les soutenir en les mettant en avant.» Voici le credo du nouveau Festival suisse de l’horlogerie – il prendra ses quartiers de vendredi à dimanche dans le bâtiment Explorit d’Y-Parc – résumé par sa présidente. Marie Commergnat en a eu l’idée en novembre dernier. Celle-ci se concrétise par un rendez-vous réunissant des artisans et horlogers de haute volée.

Les ateliers de démonstration seront des moments d’émerveillement partagé. «Nous présentons Estelle Lagarde, une gouacheuse d’une minutie incroyable qui détaille des modèles de montres sur papier. Le public pourra s’essayer sur une toile de deux mètres», annonce Marie Commergnat, avant de citer la présence du dernier chaîniste de Suisse, Laurent Jolliet. Celui-ci tresse des bracelets de métaux précieux pour de grandes marques horlogères. Graveur-ciseleur, sertisseurs, émailleurs, rhabilleur ou encore sellier complètent cet aréopage de talents manuels.

«L’horlogerie, ce n’est pas que le luxe et le produit fini. Nous voulons montrer la genèse, ce qu’il se passe avant, et la rendre accessible à tous.» Marie Commergnat, présidente du Festival suisse de l’horlogerie

«On ne veut pas faire un énième salon professionnel pour vendre de la montre. L’horlogerie, ce n’est pas que le luxe et le produit fini. Nous voulons montrer la genèse, ce qu’il se passe avant, et la rendre accessible à tous», plaide Marie Commergnat. Six manufactures indépendantes ont répondu présent, à l’instar de celle de haute horlogerie genevoise Antoine Preziuso ou encore la start-up BA111OD, dont le modèle économique se fonde sur une communauté d’influenceurs-vendeurs. La bourse d’échange du dimanche devrait attirer les amateurs de pièces anciennes.

L’étincelle horlogère

Familial, le festival souhaite allumer l’étincelle horlogère chez les jeunes, alors que la filière peine à recruter. Les formations en microtechnique et en design d’objets horlogers du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) seront ainsi de la partie, tandis que des films célébrant les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art – reconnus par l’Unesco – seront projetés.

Yverdon n’a pas été choisie pour son histoire horlogère, mais pour sa situation géographique centrale. À ce sujet, le fondateur du centre de loisirs et de découvertes est ravi d’accueillir la manifestation, lancée par son ancienne collaboratrice. «Explorit est à la croisée des chemins entre les sciences et la jeune génération, et joue son rôle de facilitateur, ici pour les métiers de l’horlogerie», souligne Jean Christophe Gostanian.

L’accès à la zone des artisans, à l’étage, coûtera 12 francs pour un enfant et 18 pour un adulte. La couverture du budget d’environ 100’000 francs – moyennant une bonne dose de bénévolat par une équipe de passionnés – est à ce prix. Mais l’espace gratuit du rez-de-chaussée offrira plusieurs animations ludiques et chocolatées, dont la réalisation d’un portrait photo de votre iris.

