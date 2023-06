Tour de Suisse – Evenepoel gagne la 7e étape et rend hommage à Gino Mäder Un jour après le décès de Mäder, la course a repris tranquillement ses droits. Mais les temps ont été gelés avant le final.

Remco Evenepoel était ému au moment de franchir la ligne d’arrivée. keystone-sda.ch

Le champion du monde Remco Evenepoel a rendu hommage à Gino Mäder en remportant samedi la 7e étape du Tour de Suisse à Weinfelden, pointant les doigts vers le ciel à l’arrivée, main sur le coeur, au lendemain du décès du coureur suisse.

La compétition sportive avait repris ses droits, 24 heures après l’annonce de la mort du jeune Suisse (26 ans), tombé jeudi dans la descente du col de l’Albula dans le final de la 5e étape. L’étape de vendredi avait été neutralisée pour permettre au peloton de lui rendre hommage.

«En accord avec la famille»

Les organisateurs, qui avaient décidé la poursuite de l’épreuve «en accord avec la famille de Gino Mäder», ont choisi samedi de geler les temps à 25 km de l’arrivée pour éviter les prises de risques dans le final de l’étape.

De leur côté, 36 coureurs parmi les 150 figurant au classement général avaient décidé de ne pas prendre le départ, notamment ceux des équipes Bahrain-Victorious (la formation de Mäder), Tudor Pro Cycling et Intermarché-Circus-Wanty.

Selon Evenepoel, quatrième du général, les favoris avaient convenu eux de ne pas emballer la course avant le panneau annonçant l’arrivée à 25 kilomètres. «On a décidé entre coureurs placés au classement général de ne pas s’attaquer» avant le final, avait déclaré le Belge avant le départ.

Evenepoel en solitaire

Dans ces conditions, la première partie de course s’est déroulée en procession et la lutte pour la victoire n’a débuté que dans la dernière partie de l’étape, Evenepoel attaquant à 17 kilomètres de la ligne dans la dernière difficulté de la journée. Et personne n’a été en mesure de suivre le Belge, vainqueur en solitaire.

Dimanche, la victoire finale sera attribuée après le contre-la-montre entre Saint-Gall et Abtwil (25,7 km). Au général, le Danois Mattias Skjelmose compte 8 secondes d’avances sur l’Autrichien Felix Gall et 18 sur l’Espagnol Juan Ayuso. Evenepoel pointe, lui, à 46 secondes de la tête.

AFP

