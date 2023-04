Cyclisme – Evenepoel gagne Liège-Bastogne-Liège, fractures pour Pogacar Remco Evenepoel a conservé son titre sur la doyenne des classiques. Le Belge, champion du monde en titre, a éparpillé tout le peloton à 30 km de l’arrivée. Tadej Pogacar est tombé après 85 km. Robin Carrel Liège

Remco Evenepoel a fait la différence en force. AFP

Une clameur. Quand le «petit cannibale» a passé la flamme rouge et est arrivé seul sur le Quai des Ardennes de Liège, c’est tout un peuple, massé sous la pluie et dans le froid, qui a hurlé sa joie. L’ancien milieu de terrain d’Anderlecht et du PSV Eindhoven chez les juniors, lui, jubilait déjà depuis plusieurs hectomètres et s’est même permis de haranguer la foule. Il a fait la différence en force et en deux temps, sur la mythique Côte de la Redoute et la montée suivante non répertoriée, après que son équipe a porté tout le poids de la course.

Tom Pidcock, qui avait réussi à revenir sur lui un temps, a explosé en vol. C’est pour ça que Liège-Bastogne et ses 258,5 km, est classé au rang de «monument» du cyclisme. L’Anglais d’Ineos a craqué au pire des moments et le leader de la Soudal Quick-Step en a profité pour définitivement prendre la poudre d’escampette. Une minute plus loin, le podium a été complété par Pidcock et la révélation colombienne Santiago Buitrago. Ces trois coureurs ont 23 ans… Le quatrième, l’Irlandais Ben Healy, est vieux de 22 printemps.

Le jeune Belge a ainsi ajouté une nouvelle ligne de prestige à son palmarès, après «LBL» en 2022, le Tour d’Espagne et les championnats du monde l’année dernière aussi, ainsi que deux Classiques de San Sebastian en 2019 et il y a quelques mois. Evenepoel revenait à peine d’un camp d’entraînement en altitude aux Canaries en vue du prochain Giro. Une course dont il sera forcément le grand favori.

Hirschi dixième

Le duel tant attendu entre le Belge et Tadej Pogacar n’a donc pas eu lieu. Le Slovène a chuté après environ un tiers des plus de 250 km au programme. Le grand favori de l’épreuve aurait été emmené au sol, après que le Danois Mikkel Honoré a chuté à cause d’une double crevaison. Le coureur de l’UAE Team Emirates, qui visait le hat-trick sur les Ardennaises (LBL, Amstel Gold Race et Flèche Wallonne) va devoir remettre ses rêves de grandeur à plus tard. Pogacar a été envoyé directement à l’hôpital après sa chute.

«Pogi» a subi des fractures au scaphoïde gauche et à des os lunaires de la même main. Le scaphoïde nécessitera une intervention chirurgicale, qu’il a subie ce dimanche déjà, sous le bistouri d’un chirurgien spécialiste de la main à Genk. Reste à savoir ce que cette blessure impliquera pour sa fin de saison. Il devait se reposer quelques jours avant d’entamer une préparation spécifique avec comme but ultime la reconquête de sa couronne sur le Tour de France.

C’est sur Marc Hirschi qu’est retombé ensuite le rôle de leader d’une formation UAE déjà décimée par les blessures avant le départ. Le Bernois, si précieux pour son leader mercredi sur la Flèche Wallonne et de retour de l’infirmerie lui aussi, a explosé comme tout le monde dans la Redoute. Il s’est finalement classé à une très honnête dixième place.

