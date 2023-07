Il y a dans la cavale du «traître» Evguéni Prigojine un récit nourri d’images, savamment orchestré, mieux qu’une série Netflix, dont chaque rebondissement tient son public en haleine. La descente dans sa villa tape-à-l’œil, avec gros plans insistants sur son billard, sa piscine et ses lingots. Prigojine le vil, qui s’est grassement payé sur la Russie. Les photos clownesques de l’homme affublé de barbes et de perruques.

Prigojine le fantôme ridicule qui se cache à Saint-Pétersbourg ou Moscou. Les déclarations distillées du Kremlin, qui affirmait ce lundi encore que Vladimir Poutine et le patron de Wagner se sont vus quelques jours seulement après la rébellion avortée. Incroyable Prigojine, qui non seulement n’a pas été exécuté, mais à qui on aurait rendu son magot…

«Comme souvent en Russie, ce qu’il faut voir, c’est ce que l’on ne nous montre pas.»

Comme souvent en Russie, ce qu’il faut voir, c’est ce que l’on ne nous montre pas. À en croire les observateurs avisés, le Kremlin serait en train de dépecer méthodiquement l’empire de l’oligarque rebelle, redistribuant les morceaux à des hommes de confiance. Quant aux mercenaires de Wagner, les tentes vides filmées en Biélorussie révèlent surtout qu’ils ne réintégreront jamais l’armée officielle. Des fantômes, comme leur patron.

Omniprésent il y a quelques mois dans des mises en scènes flamboyantes aux côtés de ses hommes ou dans les tranchées de Bakhmout, Prigojine est aujourd’hui effacé par les mêmes qui l’avaient laissé faire. Au sortir de son humiliation médiatique par les services secrets, il ne sera qu’un «pourri» de plus aux yeux des Russes. L’auteur de la mise en scène a changé.

Le «Petit Père des peuples» faisait régulièrement disparaître des photos officielles les proches qui l’avaient trahi. À l’image des traîtres de Staline, Evguéni Prigojine finira sans doute un jour par ne plus exister.

