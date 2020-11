Élections municipales à Payerne – Évincé par le comité, André Jomini quitte le PLR Non retenu pour figurer sur la liste PLR à la Municipalité de Payerne en mars prochain, l’élu annonce siéger en indépendant. Sébastien Galliker

Le municipal André Jomini terminera la législature en indépendant. Son avenir politique demeure inconnu. JEAN-PAUL GUINNARD

Décidément, les histoires d’amour entre le PLR payernois et ses municipaux ne finissent pas toujours bien. Après Jacques Henchoz (municipal de 2011 à 2016) ce printemps, André Jomini, élu depuis 2011, a annoncé jeudi au Conseil communal quitter aussi les rangs du parti. Pour rappel, bien que candidat à sa succession, il n’avait pas été retenu par le comité du parti pour figurer sur la liste en vue du scrutin de mars prochain.

«Mon profil ne correspond plus, mais je promets de défendre les intérêts de la ville que j’aime en indépendant jusqu’à la fin de mon mandat.» André Jomini, municipal de Payerne

«Mon profil ne correspond plus, mais je promets de défendre les intérêts de la ville que j’aime en indépendant jusqu’à la fin de mon mandat», s’est-il exprimé, visiblement ému. Quelques jours plus tôt, souhaitant sonder les membres, il avait demandé l’organisation d’une primaire interne au parti. Celle-ci n’a donc plus lieu d’être. Reste à savoir si André Jomini sera en lice le 7 mars prochain? «Je n’en sais rien. Je verrai les réactions des gens ces prochains jours et si je sens un soutien ou pas.»

Surprise au PLR

Président du PLR payernois, Frank Magnenat prend acte avec surprise de cette défection: «Lors de la séance de groupe de mardi, il avait pourtant défendu sa candidature.» Occupant quatre sièges sur cinq à l’Exécutif, le comité proposait de reconduire les deux plus jeunes élus, soit Julien Mora et Edouard Noverraz, associés à Sylvain Hostettler et Monique Picinali.

«Le courrier pour le vote à distance des membres du PLR devait partir vendredi avec un délai de retour fixé le 7 décembre. Nous l’avons modifié et les délégués auront à confirmer le choix des quatre candidats retenus», reprend le président. Le départ d’André Jomini permet donc ainsi au parti d’avancer dans les préparatifs logistiques de la campagne.

Pour rappel, le PSIP a récemment annoncé lancer le syndic Eric Küng et son président Nicolas Schmid dans l’élection à la Municipalité. L’UDC annonce aussi qu’il présentera un candidat, tout comme les Vert’libéraux, nouveaux venus à Payerne. Avec d’éventuelles candidatures indépendantes, le scrutin s’annonce indécis.